Глава Еврокомиссии: Бюджет Европы будет "твердо стоять на ногах"

Новости мира:Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа нуждается в плане Маршалла.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС нужны масштабные инвестиции.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag, передает УНН со ссылкой на DW.

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - заявила фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет снова "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст ощущение единства среди европейских наций.

Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и больше всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждено более 627 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тыс. человек.

План Маршалла, который предусматривал помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.