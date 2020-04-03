Скачать
Пятница, 03.04.2020
Рынок земли: Всемирный банк дал Украине рекомендации
Рынок земли: Всемирный банк дал Украине рекомендации
Черновицкая область "самоизолировалась": въезд и выезд запрещен
Черновицкая область "самоизолировалась": въезд и выезд запрещен
Макгрегор: Нурмагомедов струсил
Макгрегор: Нурмагомедов струсил
Будь всегда в тренде: стрижки, которые никогда не выйдут из моды (Фото)
Будь всегда в тренде: стрижки, которые никогда не выйдут из моды (Фото)

"Европа реагирует": Европарламент передал сотню автомобилей для ухода за больными Covid-19

"Европа реагирует": Европарламент передал сотню автомобилей для ухода за больными Covid-19
02:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Европарламент выделил часть своих зданий и машин для больных коронавирусом.

Европарламент отдал часть своих зданий и автомобилей для ухода за больными коронавирусом.

"Европа реагирует и показывает силу наших совместных действий, - заявил в четверг председатель представительной ассамблеи ЕС Давид Сассоли в своем видеообращении. - Будет сделано гораздо больше, особенно если мы все вместе будем бороться против этого вируса".

"Как парламент мы хотели бы внести свой вклад и показать небольшой пример, поэтому предоставили брюссельским властям часть нашего здания для ухода за пациентами, а также парк из 100 автомобилей. Мы готовы сделать то же самое с нашими офисами в Люксембурге и Страсбурге, если власти там в этом нуждаются", - председатель представительной ассамблеи ЕС.

Сассоли сообщил о принятом решении провести внеочередное пленарное заседание Европарламента 16 и 17 апреля, чтобы проголосовать за новые меры Еврокомиссии по преодолению кризиса COVID-19.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Европарламент, Коронавирус, Давид Сассоли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Фейки о COVID-19: В МОН рассказали о самых распространенных
03 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
04 Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
05 Украина и Япония договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Советник Кличко: &quot;Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сегодня&quot;
Советник Кличко: "Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сегодня"
Карантин в Хмельницком: &quot;кофейные точки&quot; закрываются
Карантин в Хмельницком: "кофейные точки" закрываются
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Не все потеряно: океан можно спасти за 30 лет, нужны лишь $20 млрд ежегодно
Не все потеряно: океан можно спасти за 30 лет, нужны лишь $20 млрд ежегодно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь