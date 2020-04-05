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В Италии впервые зафиксировали "очень важный факт"

В Италии впервые зафиксировали "очень важный факт"
09:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:С начала эпидемии, в Италии в первый раз уменьшилось количество пациентов в реанимации.

В Италии впервые с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Впервые произошло падение количества пациентов в реанимационных отделениях с начала чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас 3 994 пациента с коронавирусом в Италии находятся в реанимационных отделениях, это на 74 меньше, чем вчера.

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"Мы впервые зафиксировали очень важный факт. Количество пациентов в реанимационных отделах уменьшилось на 74 человека, это важная новость, поскольку она позволяет нашим больницам выдохнуть. Это произошло впервые с момента начала работы в чрезвычайных условиях", - заявил руководитель Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Во всем мире уже насчитывается 62 444 смертей от коронавируса. Италия, США и Испания больше всего пострадали по количеству летальных случаев. В Италии насчитывается 119 827 подтвержденных случаев коронавирус и 14 681 человек умер.

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Италия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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