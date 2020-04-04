В Британии продолжает расти смертность от COVID-19

Новости мира:В Британии за сутки зафиксировали более 700 смертей от коронавируса.

В Великобритании стремительно растет смертность от пандемии коронавирусной инфекции - за сутки умерли 708 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

В частности, по последним данным на утро 4 апреля в Великобритании 183 тыс. 190 человек сдали тесты на коронавирус - у 41 тыс. 903 человек было подтверждено инфицирование COVID-19.

При этом, на данный момент последние данные о смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 3 апреля. В частности, число летальных случаев от коронавируса в Великобритании выросло до 4 тыс. 313 человек. Таким образом, за 24 часа в этой стране умерли еще 708 человек.