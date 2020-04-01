Новый "рекорд": в Британии за сутки более 500 человек умерли от коронавируса

В Великобритании количество летальных случаев в результате коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 563, что стало самым большим ежедневным показателем с начала пандемии в стране.
Об этом сообщает Sky News.
"Еще 563 человека умерли в Великобритании после того, как у них обнаружили положительную реакцию на коронавирус, общее количество смертей возросло до 2552 ... Это самое большое количество за все время", - говорится в сообщении.
В департаменте здравоохранения страны отмечают, что по состоянию на 9 утра 31 марта 29 474 человека получили положительный тест на коронавирус, что на 4324 больше, чем сутками ранее.
Медики ожидают, что в ближайшие недели количество больных значительно возрастет.
Напомним:
Вопрос пандемии коронавируса будет основным на заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО.
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