Новый "рекорд": в Британии за сутки более 500 человек умерли от коронавируса

Новости мира:В Британии за сутки - 563 смерти от коронавируса.

В Великобритании количество летальных случаев в результате коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 563, что стало самым большим ежедневным показателем с начала пандемии в стране.

Об этом сообщает Sky News.

"Еще 563 человека умерли в Великобритании после того, как у них обнаружили положительную реакцию на коронавирус, общее количество смертей возросло до 2552 ... Это самое большое количество за все время", - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения страны отмечают, что по состоянию на 9 утра 31 марта 29 474 человека получили положительный тест на коронавирус, что на 4324 больше, чем сутками ранее.

Медики ожидают, что в ближайшие недели количество больных значительно возрастет.

Напомним: