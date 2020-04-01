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Новый "рекорд": в Британии за сутки более 500 человек умерли от коронавируса

Новый "рекорд": в Британии за сутки более 500 человек умерли от коронавируса
23:14 Ср, 1 Апрель 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:В Британии за сутки - 563 смерти от коронавируса.

В Великобритании количество летальных случаев в результате коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 563, что стало самым большим ежедневным показателем с начала пандемии в стране.

Об этом сообщает Sky News.

"Еще 563 человека умерли в Великобритании после того, как у них обнаружили положительную реакцию на коронавирус, общее количество смертей возросло до 2552 ... Это самое большое количество за все время", - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения страны отмечают, что по состоянию на 9 утра 31 марта 29 474 человека получили положительный тест на коронавирус, что на 4324 больше, чем сутками ранее.

Медики ожидают, что в ближайшие недели количество больных значительно возрастет.

Напомним: 

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Великобритания, Коронавирус, Covid-19.
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