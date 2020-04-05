Первый житель Львовщины погиб от коронавируса

Новости Украины:Во Львовской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

На Львовщине зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Вчера во Львовской области умер первый пациент, у которого зафиксировали коронавирусную инфекцию…Позитивный тест, подтвердивший коронавирус, был получен сегодня утром", – цитирует и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА пресс-служба в воскресенье.

По данным Львовской ОГА, пациенту было 69 лет и у него была тяжелая форма пневмонии. Он был подключен к аппарату ИВЛ во Львовской областной инфекционной больнице. Также мужчина болел сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным Львовской ОГА, по состоянию на воскресенье в области зафиксировали 15 случаев заболевания коронавирусом.