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Первый житель Львовщины погиб от коронавируса

Первый житель Львовщины погиб от коронавируса
12:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Во Львовской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

На Львовщине зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Вчера во Львовской области умер первый пациент, у которого зафиксировали коронавирусную инфекцию…Позитивный тест, подтвердивший коронавирус, был получен сегодня утром", – цитирует и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА пресс-служба в воскресенье.

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По данным Львовской ОГА, пациенту было 69 лет и у него была тяжелая форма пневмонии. Он был подключен к аппарату ИВЛ во Львовской областной инфекционной больнице. Также мужчина болел сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным Львовской ОГА, по состоянию на воскресенье в области зафиксировали 15 случаев заболевания коронавирусом.

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Львов, Вирус, Карантин, Пандемия, Львовская ОГА, Коронавирус, Covid-19.
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