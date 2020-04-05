Ляшко: К аппаратам ИВЛ подключены 18 больных COVID-19

Новости Украины:В связи с поступлением новых больных на коронавирус в Украине уже 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В Украине к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 18 больных COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге в воскресенье.

"К аппаратам искусственной вентиляции легких не подключен за прошедшие сутки ни один из новых госпитализированных. В целом у нас на аппарате искусственного дыхания находятся 18 человек", - отметил Ляшко.

Он добавил, что в Украине за прошедшие сутки подтверждены 156 случаев коронавирусной болезни, из них 12 у детей. Из 156 человек в учреждения здравоохранения госпитализированы 55, ни один из них не в тяжелом состоянии. В целом госпитализированы 624 человека, из них 30 детей.

Также Ляшко напомнил, что сейчас количество больных коронавирусом в Украине составляет 1251 человек. "Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 человек до 1200, как у нас сегодня, то можно сказать следующие цифры - Италия этот путь прошла за 6 дней, Испания - 7 дней, Соединенные Штаты Америки - за 8 дней, Украина - более чем за 9 дней", - отметил Ляшко.

По словам главного санитарного врача, в Украине от COVID-19 уже выздоровели 25 человек, умерли - 32. За прошедшие сутки выздоровели 2 новых пациента и 4 умерли.