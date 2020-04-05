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На Запорожье COVID-19 заразился ребенок

На Запорожье COVID-19 заразился ребенок
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Запорожской области зафиксировали девять новых случаев коронавируса.

В Запорожской области зарегистрированы 40 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили у девяти человек, в том числе и у ребенка.

Об этом сообщает лабораторный центр Минздрава.

"По состоянию на 05.04.2020 в области зарегистрированы 40 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (9 - за последние сутки) - г. Запорожье - 12, г. Бердянск - 1, г. Мелитополь - 17, Мелитопольский р-н -8, Запорожский р-н - 2", - говорится в сообщении.

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По информации Мелитопольского городского совета, за прошедшие сутки (4 апреля) в городе Мелитополе подтверждены 3 новых случая коронавирусной инфекции, из них 1 у ребенка 12 лет. Все больные контактировали с ранее выявленным больными COVID-19. Двое пациентов находятся дома под наблюдением своего семейного врача и получают необходимое лечение амбулаторно. Один пациент получает медицинскую помощь в инфекционном стационаре. Состояние пациентов врачи оценивают как легкой и средней тяжести.

Большинство заболевших по области или недавно прибыли из-за границы - 12 человек (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), или контактировали с больным коронавирусом - 20 человек. Источник инфекции у восьми больных не установлен.

Продолжается лечение 34 больных, из которых 18 - в стационарах, 16 - на дому в режиме самоизоляции под наблюдением врачей. Выздоровели шестеро человек.

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Продолжаются лабораторные исследования трех случаев.

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

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Все по теме:

Запорожская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Запорожская ОГА, Covid-19.
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