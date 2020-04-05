Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)
В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)
Пожар на Крещатике: повреждены кабельные сети "Укртелекома"
Пожар на Крещатике: повреждены кабельные сети "Укртелекома"
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Лунный посевной календарь с 6 по 12 апреля 2020 года
Лунный посевной календарь с 6 по 12 апреля 2020 года

Коронавирусная волна: на Винничине количество больных СOVID-19 выросло до 75

Коронавирусная волна: на Винничине количество больных СOVID-19 выросло до 75
14:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Винницкой области зарегистрировали новые случаи заболевания.

На Винниччине состоянию на утро воскресенья, 5 апреля, количество больных с СOVID-19 увеличилось до 75, из них трое в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге заявил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"По состоянию на 10.00 5 апреля в Винницкой области зарегистрировано 161 подозрение на коронавирусную инфекцию, вызванную СOVID-19. Лабораторно подтверждены на данный момент уже 75 случаев СOVID-19, в том числе у семи детей (трех в Виннице, одного - в Черновицком и трех в Гайсинском районах). В 77 случаях коронавирус не обнаружен, образцы от остальных лиц еще исследуются", - сообщил Скальский. 

"На несколько дней": Киев накрыло смогом

По его словам, наибольшее число заболевших зафиксировано в Виннице - 51 случай. Девять случаев заболеваний СOVID-19 зафиксированы в Гайсине, три - в Винницком районе, два - в Крыжопольском, Хмельникском и Жмеринском районах, по одному - в Черновицком, Липовецком, Тывровском, Тростянецком и Ямпольском районах и.г. Ладыжин.

Стационарно лечится 31 больной коронавирусом, из них трое - в стабильно тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Лечатся амбулаторно 44 человека. 

Для проведения исследований методом полимеразно- цепной реакции область располагает 3300 ПЦР-тестов. Всего в лабораториях области протестировано 1260 образцов материалов.

Боевики продолжат эскалацию конфликта на Донбассе

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. Прирост подтвержденных случаев коронавирусной болезни по сравнению с прошлыми сутками составляет 14%.

Напомним:

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Винница, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь