Коронавирусная волна: на Винничине количество больных СOVID-19 выросло до 75

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Винницкой области зарегистрировали новые случаи заболевания.

На Винниччине состоянию на утро воскресенья, 5 апреля, количество больных с СOVID-19 увеличилось до 75, из них трое в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге заявил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"По состоянию на 10.00 5 апреля в Винницкой области зарегистрировано 161 подозрение на коронавирусную инфекцию, вызванную СOVID-19. Лабораторно подтверждены на данный момент уже 75 случаев СOVID-19, в том числе у семи детей (трех в Виннице, одного - в Черновицком и трех в Гайсинском районах). В 77 случаях коронавирус не обнаружен, образцы от остальных лиц еще исследуются", - сообщил Скальский.

По его словам, наибольшее число заболевших зафиксировано в Виннице - 51 случай. Девять случаев заболеваний СOVID-19 зафиксированы в Гайсине, три - в Винницком районе, два - в Крыжопольском, Хмельникском и Жмеринском районах, по одному - в Черновицком, Липовецком, Тывровском, Тростянецком и Ямпольском районах и.г. Ладыжин.

Стационарно лечится 31 больной коронавирусом, из них трое - в стабильно тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Лечатся амбулаторно 44 человека.

Для проведения исследований методом полимеразно- цепной реакции область располагает 3300 ПЦР-тестов. Всего в лабораториях области протестировано 1260 образцов материалов.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. Прирост подтвержденных случаев коронавирусной болезни по сравнению с прошлыми сутками составляет 14%.

Напомним:

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.