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"На несколько дней": Киев накрыло смогом

"На несколько дней": Киев накрыло смогом
13:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинскую столицу опять окутало смогом, в ГСЧС говорят об антициклоне.

В Киеве в ближайшие несколько дней будет сохраняться загазованность воздуха, вызванная антициклоном.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое", - говорится в сообщении.

В ГСЧС объяснили, что такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.

"Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - добавили в ведомстве.

В соцсетях жители столицы с самого утра начали жаловаться на смог и запах горения на улице.

Что специалисты рекомендуют делать в случаях задымленности:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
  • не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.
  • если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Напомним: 

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Киев, ГСЧС, Смог.
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