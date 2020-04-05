"На несколько дней": Киев накрыло смогом

В Киеве в ближайшие несколько дней будет сохраняться загазованность воздуха, вызванная антициклоном.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое", - говорится в сообщении.
В ГСЧС объяснили, что такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.
"Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - добавили в ведомстве.
В соцсетях жители столицы с самого утра начали жаловаться на смог и запах горения на улице.
Что специалисты рекомендуют делать в случаях задымленности:
Напомним:
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