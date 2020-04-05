Всем въезжающим в Киев будут измерять температуру

Новости Украины:Все, кто въезжает в Киев проходят обязательную термометрию.

При въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств проходить обязательную термометрию.

Соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации №12 опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте", - говорится в тексте распоряжения.

Также в соответствии с распоряжением, не допускается въезд на территорию Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию таких граждан.

Гражданам, которые подлежат самоизоляции или обсервации, запрещено самовольно покидать места самоизоляции или обсервации, в частности выезжать из города Киева.

Кроме того, в Киеве граждан обязали обязательно носить средства личной защиты на улице и придомовых территориях во время карантина из-за распространения коронавируса.

В частности, без средств личной защиты нельзя находиться:

на территории общего пользования (парки гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха), рекреационных зонах, садах, скверах и площадках; площадях, бульварах, проспектах; улицах, переулках, спусках, проездах, пешеходных и велосипедных дорожках; подземных переходах; пляжах; кладбищах; территории общего пользования);

в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, заведения торговли, предоставления услуг) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

в транспорте (в том числе работающем в режиме регулярных специальных перевозок), на остановках общественного транспорта;

на придомовых территориях; территориях зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территориях предприятий, учреждений, организаций и закрепленных за ними территории на условиях договора.

В КГГА указывают на административную и уголовную ответственность в случае нарушения этих норм: штрафы от 17 тысяч гривен, арест и лишение свободы до трех лет.