Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
В МИД назвали, сколько украинцев за рубежом болеют коронавирусом
В МИД назвали, сколько украинцев за рубежом болеют коронавирусом
В России произошел взрыв газа в жилом доме (Видео и фото)
В России произошел взрыв газа в жилом доме (Видео и фото)
Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
Ваши сильные стороны: что лидирует в Вашем характере
Ваши сильные стороны: что лидирует в Вашем характере

Всем въезжающим в Киев будут измерять температуру

Всем въезжающим в Киев будут измерять температуру
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Все, кто въезжает в Киев проходят обязательную термометрию.

При въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств проходить обязательную термометрию.

Соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации №12 опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте", - говорится в тексте распоряжения.

Также в соответствии с распоряжением, не допускается въезд на территорию Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию таких граждан.

Гражданам, которые подлежат самоизоляции или обсервации, запрещено самовольно покидать места самоизоляции или обсервации, в частности выезжать из города Киева.

В Киеве начнут работать новые карантинные меры

Кроме того, в Киеве граждан обязали обязательно носить средства личной защиты на улице и придомовых территориях во время карантина из-за распространения коронавируса.

В частности, без средств личной защиты нельзя находиться:

  • на территории общего пользования (парки гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха), рекреационных зонах, садах, скверах и площадках; площадях, бульварах, проспектах; улицах, переулках, спусках, проездах, пешеходных и велосипедных дорожках; подземных переходах; пляжах; кладбищах; территории общего пользования);

  • в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, заведения торговли, предоставления услуг) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

  • в транспорте (в том числе работающем в режиме регулярных специальных перевозок), на остановках общественного транспорта;

  • на придомовых территориях; территориях зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территориях предприятий, учреждений, организаций и закрепленных за ними территории на условиях договора.

В КГГА указывают на административную и уголовную ответственность в случае нарушения этих норм: штрафы от 17 тысяч гривен, арест и лишение свободы до трех лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Карантин, Столица, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
03 Мэр Киева: Для умерших от COVID-19 в протоколе прописана кремация
04 В Турции уже более полутысячи человек умерло от COVID-19
05 Кличко: В столице карантин может закончится через две недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Всем въезжающим в Киев будут измерять температуру
Всем въезжающим в Киев будут измерять температуру
Остров Хортица закрывают на карантин
Остров Хортица закрывают на карантин
Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь