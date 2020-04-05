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В Киеве начнут работать новые карантинные меры

В Киеве начнут работать новые карантинные меры
00:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве с 6 апреля начнут работать новые ограничительные меры.

В столице с 6 апреля введут новые карантинные ограничения для предотвращения распространения острой коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утвержденные постановлением правительства №211. Также городские власти утвердили новый перечень мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни COVID-19. Большинство ограничений могут казаться неудобными, но сейчас речь идет о здоровье и жизни тысяч киевлян. И это тот момент, когда все зависит от каждого из нас. Поэтому будем сознательными и ответственными", - сказано в сообщении.

В частности, новая редакция распоряжения установила особые условия въезда и выезда из города для граждан и транспортных средств, утвержденные требования к качеству реализации продуктов питания и продовольственной торговли, в том числе в магазинах на автозаправках, и введены ограничительные мероприятия для населения.

В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры

Кроме того, распоряжение установило особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий для учебных заведений и общежитий учебных заведений, для транспортных предприятий, для предприятий торговли хозяйственными товарами (средствами гигиены) - независимо от их подчинения и формы собственности. А также для работников предприятий по обслуживанию жилищного фонд, предприятий, учреждений и организаций, для которых невозможно перейти на дистанционный режим работы, для временных сооружений (малых архитектурных форм), в которых осуществляется торговля продовольственными и / или непродовольственными без приготовления и / или потребления пищи и напитков.

Документ также временно приостановит деятельность некоторых субъектов хозяйствования (с полным перечнем можно ознакомиться в документе).

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Киев, КГГА, Карантин, Столица, Коронавирус.
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