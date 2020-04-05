В Киеве правила карантина будут разъяснять из дронов

Новости Украины:Жителей Киева будут уведомлять о правилах карантина из беспилотников.

4 апреля в столичном гидропарке людей морально готовили к усилению запретов из-за карантина, их просят, предупреждают, пугают штрафами и уговаривают с квадрокоптера.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Три недели сидели дома и дети с ума сошли и мы тоже, чуть дышим в масках", - говорит женщина на прогулке. Спасатель Василий Бригинец, обычно разговаривает мало, потому что его работа - помогать людям во время катастроф и бедствий, но сегодня он уговаривает и умоляет, если не пойти домой, то хотя бы надеть маски.

"Некоторые надевают средства защиты, другие не реагируют, как будто ничего не было", - говорит спасатель.

В этом популярном среди киевлян месте отдыха сегодня совместное патрулирование – кроме аварийно-спасательной службы, еще нацгвардия, полиция, муниципальная стража и патрульные. Задача просто предупреждать об опасности.

Правоохранители записали аудиосообщения и оно теперь будет звучать над столицей с квадрокоптера. Звук с дрона слышно на 30 метров, представители аэроподдержки национальной полиции уверены, что найдут всех нарушителей. Дрон летает над спортивной площадкой – здесь его игнорируют. Поэтому на помощь технике идут силовики. Но спортсмен Руслан убеждает, что покинуть тренировки опасно для здоровья.

"Это не тот вид спорта, который можно покинуть, это резкий спад", – говорит мужчина. Встреча спортсменов и полиции заканчивается предупреждением – наказывать будут уже с понедельника.