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Радиация выше нормы: Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне продолжается

Радиация выше нормы: Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне продолжается
12:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением пожаров в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация огня сотрудниками ГСЧС.

Сейчас продолжается ликвидация лесного пожара в зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения - пылает более 100 гектаров. В центре пожара радиация выше нормы.

Об этом на своей странице в Facebook с соответствующим видео сообщил и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобильску зону 20 гектаров, но в целом пылает более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья .

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Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - сообщил Фирсов.

Он отметил, что проблема поджогов травы бессознательными гражданами весной и осенью, в Украине давно уже стоит очень остро. Впрочем, штраф за такое нарушение до сих пор составляет лишь 175 грн. 

"Это варварство необходимо наконец-то пресекать. На первом же заседании парламента депутаты должны существенно поднять штрафы за поджог травы. За отсутствие маски сейчас вас могут наказать на 17 000 гривен. А за поджог, который может отнять чью-то жизнь (как уже недавно произошло в Житомирской области), штраф мизерный. Так продолжаться больше не может. Штрафы за поджоги должны быть увеличены в 50-100 раз.

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Соответствующие законопроекты есть. Надеюсь, они будут проголосованы. Иначе масштабные пожары будут и в дальнейшем происходить каждой осенью и весной", - считает председатель Госэкоинспекции.

4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

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Киев, Украина, Чернобыль, Огонь, ГСЧС.
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