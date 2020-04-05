Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)
В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)
Пожар на Крещатике: повреждены кабельные сети "Укртелекома"
Пожар на Крещатике: повреждены кабельные сети "Укртелекома"
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Лунный посевной календарь с 6 по 12 апреля 2020 года
Лунный посевной календарь с 6 по 12 апреля 2020 года

Боевики продолжат эскалацию конфликта на Донбассе

Боевики продолжат эскалацию конфликта на Донбассе
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты 5 раз обстреляли позиции украинской армии с начала суток на Донбассе.

С начала суток воскресенья, 5 апреля, и по 12.00 вооруженные формирования Российской Федерации уже пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Подразделения Объединенных сил дали жесткий ответ на провокации противника из имеющихся огневых средств. По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сводке, опубликованной на сайте Минобороны в воскресенье днем.

Согласно информации, на Донецком направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, боевики трижды открывали огонь по позициям украинских войск в районе населенного пункта Каменка.

МИД напомнил о минной опасности на востоке Украины

"Также вооруженные формирования Российской Федерации использовали миномет 120 калибра во время обстрела наших позиций неподалеку Гнутово", - добавляют в Минобороны.

На Луганском направлении противник выпустил 2 мины 82 калибра по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь