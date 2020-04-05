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МИД напомнил о минной опасности на востоке Украины

МИД напомнил о минной опасности на востоке Украины
09:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Во внешнеполитическом ведомстве Украины сделали заявление об опасности использования оккупантами мин на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что с начала российской агрессии против Украины минная опасность особенно остро встала на востоке страны, приводя к многочисленным жертвам и страданиям среди мирного населения.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"С начала российской агрессии против Украины минная опасность особенно остро встала на востоке нашего государства, приведя к многочисленным жертвам и страданиям среди мирного населения. Российско-оккупационные вооруженные формирования активно применяют этот вид негуманного оружия на значительных по масштабам территориях, что приводит к многочисленным случаям гибели и увечья среди гражданского населения, включая детей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Украина совместно с международными партнерами прилагает значительные усилия для очистки загрязненных в результате российской агрессии территорий.

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Также в МИД отметили, что Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании призван привлечь внимание к масштабам этой проблемы в мире и побуждать к активной помощи жертвам мин и других взрывоопасных устройств. Общая осведомленность в области минной опасности является требованием настоящего, добавили в ведомстве.

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МИД, Донбасс, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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