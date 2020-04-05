На Кировоградщине увеличилось число зараженных COVID-19

Новости Украины:Почти четыре десятка человек заболели коронавирусом в Кировоградской области.

По состоянию на 10:00 5 апреля в Кировоградской области лабораторно подтвердили 37 случаев заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, передает УНН.

"Ночью специалисты лабцентра получили очередные результаты ПЦР-тестирования конктактних лиц по ранее выявленным случаям. Случаи обнаружены: 32 - в Кропивницком, среди которых 29 - жители города, а 3 - жители региона, которые на момент инфицирования находились в областном центре и сейчас продолжают здесь лечение", - сообщили в пресс-службе.

Два человека с Кропивницкого района, трое - Долинского.

Напомним, по состоянию на 10:00 воскресенья, 5 апреля, в стране 1251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

У большинства умерших от COVID-19 в Украине были тяжелые сопутствующие заболевания, рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге в воскресенье.