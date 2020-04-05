Нарушители карантина: на границе поймали украинцев, бежавших от самоизоляции

Новости Украины:Госпогранслужба продолжают выполнение мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территорию Украины.

Сотрудники Государственной пограничной службы за прошедшие сутки выявили троих украинцев, которые нарушили сроки самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", - говорится в сообщении.

На граждан Украины, которые вопреки взятым на себя обязательствам и собственноручно подписанным согласиям нарушили правила обязательной самоизоляции, составлены административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Также отмечается, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнение мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территорию Украины.

"Пограничный и безопасный контроль, температурный скрининг, опрос в отношении самочувствия, сбор подписанных согласий на самоизоляцию путешествующих - это далеко не все мероприятия, которые сейчас проводит Государственная пограничная служба вместе со взаимодействующими органами", - отмечают в ГПСУ.

Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривень.