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COVID-19 в столице: кто следит за соблюдением порядка

COVID-19 в столице: кто следит за соблюдением порядка
10:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Согласно заявлению КГГА, коммунальные службы совместно с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина.

В Киеве соблюдение мер карантина контролируют городские коммунальные службы совместно с муниципальной стражей и правоохранителями, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Не все киевляне осознали реальность угрозы своей жизни и жизни родных и близких, и пренебрегли предупреждением. Именно поэтому мы усиливаем меры безопасности с привлечением правоохранительных органов. Уже первое патрулирование показало, что горожане с пониманием относятся к таким мерам и готовы выполнять условия карантина", - сказано в сообщении.

Как отмечается, уже успели проверить столичные парки и скверы, а также спортивные и детские площадки во всех районах. В частности, зафиксировано ряд нарушений, по результатам которых сотрудники коммунальных служб составили соответствующие первые протоколы.

В столице - новая смерть от COVID-19

"У нас есть четкая задача не допустить распространения эпидемии в столице, а это возможно только при условии точного выполнения всех карантинных мероприятий. Киевляне должны понять, что карантин - это не каникулы, и теперь не та ситуация, когда с болезнью можно шутить. Соответствующие замечания и составлены протоколы - пока предупредительной меры, с понедельника карантин входит в более жесткую фазу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров обнародовал постановление №255 от 2 апреля об ужесточении карантинных мер в пятницу, которые начнут действовать с 6 апреля. В частности, ужесточаются карантинные меры, в т.ч. запрет на пребывания в общественных метах без респиратора или маски, на перемещение группами больше двух, кроме необходимости сопровождать детей, запрет на пребывание в общественных местах детей младше 14 лет без сопровождения родителей.

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Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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