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Геращенко: Сейчас важно защитить украинского медика

Геращенко: Сейчас важно защитить украинского медика
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Геращенко поделилась, как Фонд Порошенко помогает украинским медикам.

Фонд Порошенко закупил в Южной Корее сто тысяч защитных костюмов для медиков. Первая партия из 10 тысяч уже поступила в Украину.

Об этом сообщила сопредседатель депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"Всего Фонд Петра и Марины Порошенко закупил сто тысяч таких костюмов (защитных костюмов для медиков - ред.). Они пойдут во все регионы Украины, и не только инфекционные больницы, не только в больницы, которые признаны опорными. Костюмы пойдут и в больницы, где вообще ничего нет", - отметила Геращенко в видеозаписи, размещенной на своей странице.

Она отметила, что сегодня очень важно соблюдать карантин и защитить украинского медика. Первую партию защитных костюмов, а это 10 тысяч, уже направили в регионы.

Порошенко: Мы поставим в Украину необходимое количество защитных костюмов

Как сообщают в "Европейской солидарности", контрактование медицинского снаряжения происходит в условиях чрезвычайно жесткой мировой конкуренции. Часть защитных костюмов, которые уже были забронированы для Украины в Китае, перекупили российские представители. Сейчас этот заказ выполняют поставщики из Южной Кореи.

"Знаете, сколько мы законтрактировали костюмов? Все, что было в Китае еще за 1,5 месяца - 70 тысяч. Сейчас наши костюмы в связи с пиком и спросом перекупают россияне, платя в два раза больше. И заводы, которые законтрактованы, срывают поставки. Сегодня мы переориентировались и начинаем закупать в Корее 100 тысяч костюмов - мой Фонд и "Рошен", - цитирует "ЕС" пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

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Все по теме:

Ирина Геращенко, Вирус, Карантин, Петр Порошенко, Пандемия, Коронавирус, Европейская солидарность, Covid-19, Фонд Порошенко.
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