Геращенко: Сейчас важно защитить украинского медика

Фонд Порошенко закупил в Южной Корее сто тысяч защитных костюмов для медиков. Первая партия из 10 тысяч уже поступила в Украину.
Об этом сообщила сопредседатель депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.
"Всего Фонд Петра и Марины Порошенко закупил сто тысяч таких костюмов (защитных костюмов для медиков - ред.). Они пойдут во все регионы Украины, и не только инфекционные больницы, не только в больницы, которые признаны опорными. Костюмы пойдут и в больницы, где вообще ничего нет", - отметила Геращенко в видеозаписи, размещенной на своей странице.
Она отметила, что сегодня очень важно соблюдать карантин и защитить украинского медика. Первую партию защитных костюмов, а это 10 тысяч, уже направили в регионы.
Как сообщают в "Европейской солидарности", контрактование медицинского снаряжения происходит в условиях чрезвычайно жесткой мировой конкуренции. Часть защитных костюмов, которые уже были забронированы для Украины в Китае, перекупили российские представители. Сейчас этот заказ выполняют поставщики из Южной Кореи.
"Знаете, сколько мы законтрактировали костюмов? Все, что было в Китае еще за 1,5 месяца - 70 тысяч. Сейчас наши костюмы в связи с пиком и спросом перекупают россияне, платя в два раза больше. И заводы, которые законтрактованы, срывают поставки. Сегодня мы переориентировались и начинаем закупать в Корее 100 тысяч костюмов - мой Фонд и "Рошен", - цитирует "ЕС" пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.