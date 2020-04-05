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Порошенко: Мы поставим в Украину необходимое количество защитных костюмов

Порошенко: Мы поставим в Украину необходимое количество защитных костюмов
14:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В "Евросолидарности" поделились, кому направят привезенные из Китая защитные костюмы.

10 тысяч специальных защитных костюмов, которые были доставлены из Китая на средства корпорации "Рошен" и Фонда Порошенко, отправлены в больницы Черновцов, Тернополя, Киева и Винницы, и в течение ближайшей недели планируется доставить такие костюмы в другие области Украины.

"Украина сейчас оказалась перед очень серьезными вызовами. В дополнение к российской агрессии - еще эпидемия коронавируса и серьезные экономические трудности. Так же, как мы в 2014-2015 годах объединились и давали отпор российской агрессии усилиями добровольцев, волонтеров, простых граждан. Так же, как тогда собирали бронежилеты, разгрузки, самое необходимое в раздетую, разоруженную и почти уничтоженную украинскую армию. Так же сейчас мы должны защитить наших врачей, поскольку именно они сейчас на переднем фронте борьбы с коронавирусом", - подчеркнул пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Поророшенко в Открытом партофисе, откуда отправили в места назначения этот необходимый для врачей груз, сообщает в воскресенье пресс-служба "Евросолидарности".

"Они (медики – ред.) должны быть одеты в защитные костюмы, иметь качественные маски, качественные противовирусные очки, бахилы, перчатки, иметь главное оборудования и лекарства для того, чтобы спасать украинцев", - перечислил политик.

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В "Евросолидарности" сообщают, что Порошенко в открытом партофисе показал демонстрационный костюм - именно такой, который необходим для многочасовых смен медперсонала в инфекционных отделениях.

"Он стерильный, самого высокого уровня защиты, первая партия 10 тыс. штук прибыла самолетом из Китая", - сообщил лидер партии.

Он еще раз напомнил, что на мировом рынке сейчас огромный ажиотаж вокруг медсредств. Страны пытаются перехватить контракты друг у друга. "И фактически там, где мы заказали 70тыс., сейчас завод пытается сорвать нам контракт, потому что приехали россияне с чемоданами денег и пытаются перехватить наш контракт. Но мы точно поставим в Украину необходимое количество защитных костюмов", - подчеркнул Порошенко.

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Он отметил, что в воскресенье эти костюмы уже направлены в наиболее пораженные регионы Украины.

"Это Черновцы и Тернополь. Часть останется в Киеве, часть поедет в Винницу. И, в конце концов, в течение недели мы сделаем, чтобы в каждом областном центре врачи имели, чем защищаться. Только при этих условиях они смогут оказывать качественную медицинскую помощь украинском", - сообщил Порошенко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.

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Вирус, Карантин, Петр Порошенко, Пандемия, Коронавирус, Европейская солидарность, Covid-19.
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