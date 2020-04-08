Насколько "живучий": вся известная информация об устойчивости COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире было проведено множество исследований по тому, как долго вирус может находится на разных поверхностях.

С момента вспышки коронавирусной болезни COVID-19 было проведено ни одно исследование относительно того, как долго может существовать вирус COVID-19 на разных поверхностях и при каких температурах.

Сколько живет коронавирус на разных поверхностях

При комнатной температуре и относительной влажности 65% вирус может существовать:

на внешней стороне медицинской маски – не менее недели;

на нержавеющей стали и пластмассе – меньше недели;

на стекле – меньше четырех дней;

на дереве и тканях – менее двух дней;

на бумаге – менее трех часов.

Сколько живет коронавирус в организме человека

По данным исследования Военно-медицинского университета в Чунцине, среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок – 37 дней.

Уникальным случаем ученые считают историю болезни пациента с коронавирусом, у которого инфекция оставалась в организме 50 дней.

По их мнению, вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

Оптимальная температура для коронавируса

Согласно выводам ученых из Университета Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай), COVID-19 быстрее всего распространяется в относительно холодном климате, при температуре около 9 градусов тепла.

Чуть позже ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что вирус наиболее активен при 4 градусах тепла.В их докладе также указывалось, сколько существует коронавирус при разных температурах:

4°C – более двух недель;

22°C – около недели;

37°C – менее двух дней;

56°C – менее 30 минут;

70°C – менее 5 минут.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

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