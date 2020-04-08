Шмыгаль: Об ослаблении карантина можно будет говорить только в мае

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине об ослабнении карантинных мер речи не идет, об этом можно будет говорить только в мае.

Об ослаблении карантинных мер можно будет говорить только в мае, при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Тelegram-канале.

"Карантинные меры непременно будут ослаблены. Но об этом можно будет говорить только в мае, при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 в Украине. Уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены. И мы обязательно сообщим об этом общественности", - написал Шмыгаль.

Он уверил соотечественников в том, что Украина со временем обязательно вернется к привычному образу жизни. "Мы еще погуляем по паркам, съездим к друзьям, сходим в кафе. Однако, к сожалению, это точно будет не в этом апреле", - добавил он.

Премьер-министр пообещал сообщить, когда ограничительные меры будут отменены, и отметил, что во вторник Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что СНБО подготовил проект по смягчению карантина с 14 апреля.

Однако в Совете национальной безопасности и обороны это опровергли, а секретарь СНБО Алексей Данилов назвал такие сообщения в СМИ "безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации, которая реализуется против нашей страны с целью дестабилизации ситуации".

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

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