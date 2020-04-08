Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине власти планируют продлить карантин, если не будет положительной динамики.

Карантинные мероприятия в Украине, при снижении уровня заболеваемости коронавирус, начнут ослаблять не раньше мая.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Украина не может позволить себе 2-3 месяца сидеть на диване, экономику надо будет запускать. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор об ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в фейковых иноформациях", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, в течение апреля правительство не отступит от того карантинного режима, который введен.

"Карантин будет производиться с установленным 24 апреля и, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца. В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику страны", — добавил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

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