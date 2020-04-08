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Среда, 08.04.2020
Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине
Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине
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Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине

Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине
14:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине власти планируют продлить карантин, если не будет положительной динамики.

Карантинные мероприятия в Украине, при снижении уровня заболеваемости коронавирус, начнут ослаблять не раньше мая.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Украина не может позволить себе 2-3 месяца сидеть на диване, экономику надо будет запускать. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор об ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в фейковых иноформациях", — подчеркнул Шмыгаль.

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По его словам, в течение апреля правительство не отступит от того карантинного режима, который введен.

"Карантин будет производиться с установленным 24 апреля и, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца. В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику страны", — добавил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

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Все по теме:

Украина, ВРУ, Рада, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, Денис Шмыгаль.
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