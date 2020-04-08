Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Важно:

количество инфицированных в Украине выросло до 1668 человек;

скончались от осложнений болезни 52 пациента;

контроль за карантином теперь проводится с помощью мобильного приложения;

на борьбу с коронавирусом власти потратили около миллиарда гривен;

ВОЗ призвали не спешить снимать карантин;

китайские власти сняли ограничения с города Ухань.

11:13 По состоянию на утро 8 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом, из них один случай – летальный. Об этом сообщает пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.

11:05 По состоянию на утро 8 апреля в России зарегистрированы 1175 новых случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах, общее число заболевших выросло до 8672 человек. За минувшие сутки от болезни умерли еще пять человек, всего - 63 человека.

11:02 Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

10:58 Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

#COVID19 | In aeroporto a salutare il volo umanitario in decollo da #Kyiv per portare il disinfettante donato dall’ #Ucraina per fronteggiare l’emergenza sanitaria in #Italia, un altro segno della solidarietà fra i nostri due Paesi. Grazie Ucraina #insiemecelafaremo pic.twitter.com/jXpDAMx7xp — Davide La Cecilia (@ambdlacecilia) April 8, 2020

10:06 По состоянию на утро 8 апреля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 1668 человек. По данным Центра общественного здоровья, за прошлые сутки зафиксировано 206 новых случаев, умерли семь человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 52 пациента, 35 выздоровели.

10:01 Канада досрочно вернет из операций за границей четыре военных корабля, на борту которых находятся 160 человек, с целью уменьшить риск заражения экипажей коронавирусной инфекцией COVID-19.

10:00 Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил второй негативный тест на коронавирус и сегодня завершит самоизоляцию. Он был вынужден подвергнуться карантину после того, как инфекция была обнаружена у его помощницы.

09:39 "Нам скрывать нечего", - прокомментировал мэр Николаева Сенкевич анонсированную главным санврачом Ляшко проверку области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19. По словам Сенкевича, в Николаеве каждый день по разным причинам умирает от 10 до 16 человек, но это не отличается от смертности в предыдущие годы.

09:36 В Черновицкой области коронавирусом заразились три священника, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам на 7 апреля, всего заболели 273 человека с начала пандемии в регионе.

09:02 Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, который в марте заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, уже выздоровел, сейчас он помогает на волонтерских началах местной больнице.

08:57 Вспышка коронавируса в Днепропетровской области началась из-за собрания баптистов в Першотравенске, сообщил глава Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык.

В городе зафиксирован 21 случай заражения, области – 41.

08:30 США могут приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп. Он обвинил ВОЗ в "прокитайской" позиции и заявил, что организация "не пробила вовремя тревогу" по поводу эпидемии коронавируса.

08:10 По состоянию на утро 8 апреля, в мире заболели 1 430 453людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 301 130, умерли 82 119.

07:48 Джек Дорси, основатель и генеральный директор Twitter, объявил, что выделяет $1 миллиард на усилия по борьбе с распространением коронавируса.

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: