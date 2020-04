Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Важно:

количество инфицированных в Украине выросло до 1668 человек;

скончались от осложнений болезни 52 пациента;

контроль за карантином теперь проводится с помощью мобильного приложения;

на борьбу с коронавирусом власти потратили около миллиарда гривен;

ВОЗ призвали не спешить снимать карантин;

китайские власти сняли ограничения с города Ухань.

11:13 По состоянию на утро 8 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом, из них один случай – летальный. Об этом сообщает пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.

11:05 По состоянию на утро 8 апреля в России зарегистрированы 1175 новых случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах, общее число заболевших выросло до 8672 человек. За минувшие сутки от болезни умерли еще пять человек, всего - 63 человека.

11:02 Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

10:58 Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

#COVID19 | In aeroporto a salutare il volo umanitario in decollo da #Kyiv per portare il disinfettante donato dall’ #Ucraina per fronteggiare l’emergenza sanitaria in #Italia, un altro segno della solidarietà fra i nostri due Paesi. Grazie Ucraina #insiemecelafaremo pic.twitter.com/jXpDAMx7xp

— Davide La Cecilia (@ambdlacecilia) April 8, 2020