206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19.
"Из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
Накануне утром Минздрав информировал о 45 летальных случаях. Таким образом, за прошедшие сутки в Украине скончались 7 человек, зараженных коронавирусом.
Вместе с тем, в ЦОЗ уточняют, что из всего зафиксированных по состоянию на 9.00 среды 52 летальных исходов от COVID-19 в Украине 29 - женщин и 23 - мужчин.
"Среди умерших процент людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%", - говорится в информации на странице Центра в соцсети Фейсбук.
В общем, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 детей, а лица в возрасте от 30 лет составляют 81% от всех пациентов с COVID-19.
Данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам:
"В течение 7 апреля областными лабораторными центрами и вирусологической референс-лабораторией Центра исследовано 1945 образцов", - добавили в ЦОЗ.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на утро 7 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462.
Как сообщалось, по состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусной инфекцией заболело почти полтора миллиона человек.
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