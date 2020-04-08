Скачать
Среда, 08.04.2020
206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
Карта коронавируса в Украине и мире 8 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 8 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
На стадионе "Металлист" можно развернуть госпиталь для больных COVID-19
На стадионе "Металлист" можно развернуть госпиталь для больных COVID-19
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 апреля

206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу

Смотрите фото (3)
206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
09:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины:По состоянию на утро 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19.

"Из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Накануне утром Минздрав информировал о 45 летальных случаях. Таким образом, за прошедшие сутки в Украине скончались 7 человек, зараженных коронавирусом.

Вместе с тем, в ЦОЗ уточняют, что из всего зафиксированных по состоянию на 9.00 среды 52 летальных исходов от COVID-19 в Украине 29 - женщин и 23 - мужчин.

"Среди умерших процент людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%", - говорится в информации на странице Центра в соцсети Фейсбук.

В общем, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 детей, а лица в возрасте от 30 лет составляют 81% от всех пациентов с COVID-19.

Данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам:

  • Винницкая обл. - 89 случаев;
  • Волынская обл. - 36 случаев (2 летальных);
  • Днепропетровская обл. - 41 случай;
  • Донецкая обл. - 11 случаев (1 летальный);
  • Житомирская обл. - 21 случай (2 летальных);
  • Закарпатская обл. - 43 случая (2 летальных);
  • Запорожская обл. - 45 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 198 случаев (13 летальных);
  • г. Киев - 256 случаев (5 летальных);
  • Киевская обл. - 120 случаев (5 летальных);
  • Кировоградская обл. - 57 случаев (1 летальный);
  • Львовская обл. - 36 случаев (1 летальный);
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 32 случая;
  • Полтавская обл. - 17 случаев;
  • Ровенская обл. - 44 случая (6 летальных);
  • Сумская обл. - 56 случаев (2 летальный);
  • Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных);
  • Харьковская обл. - 5 случаев;
  • Херсонская обл. - 15 случаев (1 летальный);
  • Хмельницкая обл. - 15 случаев;
  • Черкасская обл. - 80 случаев (1 летальный);
  • Черновицкая обл. - 273 случая (6 летальный);
  • Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

"В течение 7 апреля областными лабораторными центрами и вирусологической референс-лабораторией Центра исследовано 1945 образцов", - добавили в ЦОЗ.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусной инфекцией заболело почти полтора миллиона человек.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
03 "Мы посмотрим, за что мы им платим": Трамп намерен "очень решительно приостановить" финансирование ВОЗ
04 Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
05 Рецидив Covid-19: нардепа Скороход и ее ребенка забрали в больницу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки
В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки
В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар: фото и видео
В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар: фото и видео
Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь
Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь
Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь