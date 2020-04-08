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Пандемия коронавируса: в мире уже почти полтора миллиона больных COVID-19

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Пандемия коронавируса: в мире уже почти полтора миллиона больных COVID-19
07:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины:По состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусной инфекцией заболело 1 429 428 человек.

С начала эпидемии коронавируса в мире зарегистрировали 1 428 428 случаев заражения, 82 тысячи смертей и 300 тысяч людей, которые выздоровели после инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

США пока опережает другие страны по темпам распространения болезни. За сутки там зарегистрировали 33 тысячи новых случаев. За это же время там установили рекордную смертность – 1736 жертв.

За США следует Франция. За сутки там на 11 тысяч увеличилось количество больных и умерших 1417 человек.

В Испании за это время подтвердили 5,2 тысячи новых случаев, в Германии – 4,2 тысячи, в Турции – 3,8 тысяч, в Великобритании – 3,6 тысяч. Италия уже не возглавляет печальное первенство по темпам распространения вируса. За сутки там диагностировали 3 тысячи новых случаев и зафиксировали 604 смерти.

За это время в Испании умерли 704 человека, в Германии206, в Турции76, в Великобритании786 жертв в сутки.

Более 294 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 77,3 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (16 523), Испанию (13 798) и США (11 773). Четвертое место в мире по числу умерших занимает Франция (8 911), а пятое — Великобритания (5 373).

5 апреля Иран (3 872 умерших) стал еще одной страной, которая обогнала по этому показателю Китай (3 331 жертв).

На данный момент на планете более 1 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Фото: worldometers.info/coronavirus

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Как сообщалось,в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

По состоянию на утро 7 апреля в Украине зарегистрировано 1462 случая заболевания COVID-19, из них 104 ребенка. Рассмотрены 6385 подозрений на COVID-19.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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