У военного Киевского гарнизона подтвердили коронавирус

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 8 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом, из них один случай – летальный. Об этом сообщает пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.

"На 07.00 8 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 19 человек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 03.04 находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Лица, контактировавшие с данным военным, находятся на самоизоляции.

В пресс-служба подчеркнули, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно либо живете вместе.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены, чтобы не подвергать себя и своих родных опасности из-за лишних контактов.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них - 52 летальных исходов, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Напомним: