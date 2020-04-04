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ВСУ получили модернизированные вертолеты

ВСУ получили модернизированные вертолеты
15:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В Украине Вооруженные Силы получили три модернизированные вертолеты Ми-8 МТВ-1.

Командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины передали три модернизированные вертолеты Ми-8 МТВ-1.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (ГП "Авиакон"), входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины три модернизированные вертолеты Ми-8 МТВ-1", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что техника предназначена для украинских военнослужащих, выполняющих задачи в рамках миротворческой миссии ООН в одной из стран Африки.

"Несмотря на меры карантина," Авиакон" своевременно выполняет свои обязательства и обеспечивает поддержку летной годности техники государственной авиации. Особенно это касается техники для наших миротворцев, ведь от их работы зависит репутация Украины на международном уровне. Теперь, с модернизированными вертолетами, вовремя произойдет ротация личного состава и техники 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН", - сообщил директор предприятия Игорь Марченко.

Напомним:

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Украина, Вертолет, ВСУ, Карантин.
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