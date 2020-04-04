ВСУ получили модернизированные вертолеты

Командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины передали три модернизированные вертолеты Ми-8 МТВ-1.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (ГП "Авиакон"), входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины три модернизированные вертолеты Ми-8 МТВ-1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что техника предназначена для украинских военнослужащих, выполняющих задачи в рамках миротворческой миссии ООН в одной из стран Африки.
"Несмотря на меры карантина," Авиакон" своевременно выполняет свои обязательства и обеспечивает поддержку летной годности техники государственной авиации. Особенно это касается техники для наших миротворцев, ведь от их работы зависит репутация Украины на международном уровне. Теперь, с модернизированными вертолетами, вовремя произойдет ротация личного состава и техники 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН", - сообщил директор предприятия Игорь Марченко.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.