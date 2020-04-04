Борьба с коронавирусом: Украина направит в Италию спецгруз дезинфекторов (Видео)

За несколько дней Украина направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает МВД.
"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, наши медики вернутся, пройдут все процедуры безопасности и будут передавать опыт", - сказал Аваков.
Как сообщалось ранее, в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.