Борьба с коронавирусом: Украина направит в Италию спецгруз дезинфекторов (Видео)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Украина направит в Италию гуманитарную помощь.

За несколько дней Украина направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает МВД.

"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, наши медики вернутся, пройдут все процедуры безопасности и будут передавать опыт", - сказал Аваков.

Как сообщалось ранее, в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

Напомним: