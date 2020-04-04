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Борьба с коронавирусом: Украина направит в Италию спецгруз дезинфекторов (Видео)

Борьба с коронавирусом: Украина направит в Италию спецгруз дезинфекторов (Видео)
14:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Украина направит в Италию гуманитарную помощь.

За несколько дней Украина направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает МВД. 

"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, наши медики вернутся, пройдут все процедуры безопасности и будут передавать опыт", - сказал Аваков. 

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Как сообщалось ранее, в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. 

Напомним:

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Украина, Италия, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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