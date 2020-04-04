Карантин в Украине: В столице более полумиллиона граждан вынуждено взяли отпуск за свой счет

Без государственной помощи столичные власти не смогут финансово обеспечить 500 тысяч киевлян, которые вынужденно взяли отпуск за свой счет из-за введенных ограничительных мер по противодействию коронавирусу.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба городской государственной администрации.
"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуск за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Какие-то запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают", - отметил Кличко.
Он добавил, что этот вопрос без государственной помощи решить невозможно.
"Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки", - подчеркнул Кличко.
По словам мэра Киева, президент заверил, что планируют выплачивать средства каждому, кто вынужденно не работает.
"Мы надеемся, что в ближайшие дни получим информацию. Потому что люди ждут, и напряженность растет. Нам нужно предоставлять людям информацию - что их ожидает", - добавил он.
Кличко отметил, что многие вопросы, касающиеся противодействия распространению коронавируса и обеспечения больниц необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты медиков город решает своими силами, но в вопросе поддержки киевлян, которые вынужденно не работают, необходима помощь государства.
"Нам нужно разработать алгоритм и вместе, объединив усилия, определиться, как мы будем действовать дальше, какими будут шаги относительно экономики городов и государства", - подчеркнул Кличко.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
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По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.