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Карантин в Украине: В столице более полумиллиона граждан вынуждено взяли отпуск за свой счет

Карантин в Украине: В столице более полумиллиона граждан вынуждено взяли отпуск за свой счет
14:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Киеве более 500 тыс граждан взяли вынужденый отпуск.

Без государственной помощи столичные власти не смогут финансово обеспечить 500 тысяч киевлян, которые вынужденно взяли отпуск за свой счет из-за введенных ограничительных мер по противодействию коронавирусу.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба городской государственной администрации.

"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуск за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Какие-то запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают", - отметил Кличко.

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Он добавил, что этот вопрос без государственной помощи решить невозможно.

"Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра Киева, президент заверил, что планируют выплачивать средства каждому, кто вынужденно не работает.

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"Мы надеемся, что в ближайшие дни получим информацию. Потому что люди ждут, и напряженность растет. Нам нужно предоставлять людям информацию - что их ожидает", - добавил он.

Кличко отметил, что многие вопросы, касающиеся противодействия распространению коронавируса и обеспечения больниц необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты медиков город решает своими силами, но в вопросе поддержки киевлян, которые вынужденно не работают, необходима помощь государства.

"Нам нужно разработать алгоритм и вместе, объединив усилия, определиться, как мы будем действовать дальше, какими будут шаги относительно экономики городов и государства", - подчеркнул Кличко.

Напомним:

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Киев, Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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