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Для военнослужащих создали Информационный центр по вопросам коронавируса

Для военнослужащих создали Информационный центр по вопросам коронавируса
22:53 Пт, 3 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Украинские военные теперь смогут получать новую информацию о коронавирусе в новом Информационном центре.

Для личного состава Министерства обороны и Вооруженных сил Украины на базе Украинской военно-медицинской академии создан Информационный центр, где можно получить информацию по вопросам профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.

"С целью информирования военнослужащих и работников Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по вопросам профилактики диагностики и лечения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, по адресу г. Киев, ул. Московская 45/1, на базе Украинской военно-медицинской академии создан Информационный центр. Телефон дежурного 044-280-01-43", - говорится в сообщении.

COVID-19 в ВСУ: что происходит в армии

Кроме того, отмечается, что на веб-сайте академии создан информационный портал, где ежедневно обновляется информация из официальных источников по коронавирусу.

Напоминаем, по состоянию на утро 3 апреля в Вооруженных силах Украины обнаружены два больных COVID-19, на изоляции находятся 137 человек.

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Военные, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.
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