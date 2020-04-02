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COVID-19: Медики в ВСУ зарегистрировали второй случай заражения

COVID-19: Медики в ВСУ зарегистрировали второй случай заражения
19:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в ВСУ медики зарегистрировали уже второй случай заражения на COVID-19.

По состоянию на 17:00 в Вооруженных силах Украины, в Киевском гарнизоне, зафиксировали еще один случай коронавируса.

Об этом сообщает в Facebook Командование медицинских сил ВСУ. 

"По состоянию на 17.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 1 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что у одного из военнослужащих Киевского гарнизона, с 23 марта находившегосся на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта были взяты образцы для исследования. По результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19.

"Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Двое военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлены на самоизоляцию", — говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, в Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — это женщина-врач Хмельницкого военного госпиталя.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Заболевание, ВСУ, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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