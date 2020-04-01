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COVID-19 в ВСУ: что происходит в армии

COVID-19 в ВСУ: что происходит в армии
11:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Командовании Медицинских сил ВСУ рассказали, сколько военных находятся на изоляции.

По состоянию на утро 1 апреля в рядах ВСУ случаев заболевания коронавирусом не обнаружено. На изоляции находятся 139 военных.

Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.

"На 07.00 1 апреля в Вооруженных силах Украины случаи заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрированы. В изоляции (в том числе самоизоляции) - 139 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 64 человека", - говорится в сообщении.

В Украине - 24 новых случая COVID-19

Командование Медицинских сил ВСУ призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине - 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных (4 за последние сутки), 10 пациентов выздоровели. За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Больше всего инфицированных в Черновицкой - 104, Тернопольской - 98, Ивано-Франковской - 64 областях.

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ВСУ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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