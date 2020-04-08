Глава Минобороны: Работница ВС Украины умерла от коронавируса

Новости Украины:Таран рассказал о проведении в ВСУ ряда мероприятий по предотвращению коронавируса.

Министр обороны Андрей Таран рассказал о проведении ряда мероприятий для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 среди военнослужащих, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"В Министерстве обороны Украины отработано алгоритмы перепрофилирования военных госпиталей, которые будут использоваться для лечения больных военнослужащих. Определено обсервационную зону в случае массового поступления больных, предназначенные санитарные транспортные средства для эвакуации. Также создан необходимый запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных, необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала учреждений здравоохранения Вооруженных Сил Украины. Среди прочего, усиленно контрольно-пропускной режим, организовано проведение термометрии бесконтактными инфракрасными термометрами всех лиц, пересекающих контрольно-пропускные пункты", - цитирует министра обороны Тарана пресс-служба МО.

По его словам, по состоянию на 7 апреля в ВСУ зарегистрировано четыре случая заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19 и один случай смерти.

"К сожалению, умерла 42-летняя женщина. Она была работником ВС Украины, работала на гражданской должности оператором котельной в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Через неделю её состояние ухудшилось, она была госпитализирована в Центральную районную больницу г. Надворная, а 30 марта женщину перевели в реанимационное отделение. Вчера в шесть утра она умерла. Диагноз COVID-19 был подтвержден", - сказал министр МО в видеообращении.

Также, по его словам, в настоящее время на изоляции и самоизоляции в ВСУ находятся 87 человек, а у 18 военнослужащих в ближайшие трое суток изоляция заканчивается.

Таран отметил, что Минобороны осуществляет постоянный мониторинг инфекционных заболеваний среди личного состава ВСУ. Он призвал быть внимательными и четко осознавать, что перед вирусом все равны.

"Так надо соблюдать правила безопасности во время карантина и каждому лично ответственным", - отметил министр.

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Напомним: