"Дій вдома": В Украине запустили приложение для отслеживания соблюдения самоизоляции

Новости Украины:В связи с усилением карантинных мер в Украине запустили приложение для отслеживания соблюдения режима изоляции граждан.

В Украине запустили мобильное приложение, которое будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима самоизоляции граждан.

Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Мобильный приложение "Дій вдома" создано для предотвращения распространения коронавируса в Украине, путем осуществления мониторинга за соблюдением режима самоизоляции гражданами, которые обязательно должны его соблюдать", - сообщили в Минцифры.

Отмечается, что, согласно постановлению Кабинета министров, такими лицами являются:

лица, вернувшиеся из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19;

которые контактировали с больными;

которые болеют COVID-19 и находятся на домашнем лечении или имеют симптомы инфекции.

"Каким образом осуществляется контроль:

с помощью приложения лицо регистрируется в месте прохождения изоляции;

несколько раз в день человеку будет приходить уведомления о необходимости загрузить подтверждение пребывания дома (FaceID, селфи и разовое снятие геолокации);

фото проверяться на достоверность с помощью искусственного интеллекта", - сообщили в министерстве.

Также сообщается, что в следующем релизе "Дій вдома" также будет предусматривать возможность осуществления экстренного вызова на горячую линию Минздрава Украины, заказ лекарств и продуктов онлайн - будут доступны позже.

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