Карантин: в Житомире ввели дополнительные "пасхальные" ограничения

Новости Украины:В Житомире на время карантина запретили убирать на могилах.

С 8 апреля в Житомире на время карантина запрещено убирать могилы на кладбищах.

Соответствующее решение принял сегодня исполком Житомирского городского совета.

Для этого исполком внес изменения в свое предыдущее решение от 2 апреля, которым были установлены ограничительные меры на период Пасхальных праздников и поминальных дней.

Тогда была разрешена на период карантина уборка могил на кладбищах, однако уборщиков могло быть не более трех. Сегодня на внеочередном заседании исполкома эту норму отменили.

Отмечается, что ограничения будут действовать до конца общегосударственного карантина. В горсовете напомнили, что в Житомире к Пасхальным праздникам куличи будут освящать на производстве, чтобы исключить скопление людей в храмах.

Напомним: