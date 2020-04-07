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Вторник, 07.04.2020
Не будьте детьми, которым во время простуды запретили мороженое: Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин
Не будьте детьми, которым во время простуды запретили мороженое: Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин
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Не будьте детьми, которым во время простуды запретили мороженое: Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин

Не будьте детьми, которым во время простуды запретили мороженое: Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин
20:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:rada.gov.ua

Новости Украины:В связи с введением карантина в Украине президент призвал всех граждан соблюдать режим и правила, чтобы снизить распространение коронавируса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти в связи с эпидемией коронавируса действуют настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации в Украине, и призвал украинцев не превращаться в "обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое". Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook. 

Президент напомнил, что с 6 апреля правительство ввело новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса. "Это, в частности, обязательное ношение маски в общественных местах. Вы можете не знать, что является переносчиком вируса, поэтому маска на вашем лице - это безопасность людей вокруг. Нужно выйти из дома - надевайте маску. И только так", - отметил он.

Президент также отметил, что, выходя на улицу, необходимо иметь документ, удостоверяющий вашу личность. "Это нужно, чтобы полиция могла проверить, не обязаны ли вы быть на самоизоляции или в обсервации", - добавил он.

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Зеленский также напомнил, что с 6 апреля передвигаться по улице можно не более двух человек, исключение составляют семьи с детьми. Посещение парков, скверов и зон отдыха возможно только для выгула домашних животных. За нарушение правил карантина действует административная и уголовная ответственность.

орогие граждане! Сегодня наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации в Украине. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например в Италии, составляют до трех тысяч евро, во Франции - почти четыре, в Сингапуре - до десяти тысяч долларов, а в Испании - до тридцати тысяч евро. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровье и жизнь целой нации", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что сегодня именно такое время. "Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они - важны и нужны для вашей же безопасности", - отметил глава государства.

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3 апреля правительство усилило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

В Украине по состоянию на 9:00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 пациентов выздоровели.

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Украина, Карантин, Коронавирус, ОП, ОПУ.
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