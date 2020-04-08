Треть своего состояния: основатель Twitter направил миллиард долларов на борьбу с коронавирусом

Новости Бизнеса:Основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси сообщил, что пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для финансирования глобальной помощи против COVID-19", - написал Дорси, отметив, что когда с пандемией будет покончено, фонд переключит внимание на образование.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

Дорси подчеркнул свое намерение жертвовать деньги в обстановке открытости: "Важно показать свою работу, чтобы я и другие могли учиться. Я обнаружил и профинансировал (на сумму 40 миллионов долларов) множество организаций … в основном анонимно. В дальнейшем все гранты будут публичными", - отметил он.

В частности Дорси прикрепил к своему посту таблицу, в которой показано, что его вклад в фонд составил 997 818 354 доллара.

Напомним, благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит 100 миллионов долларов на борьбу с новым типом коронавируса. 60 миллионов из этой суммы потратят на разработку и тестирование вакцины. Еще 20 миллионов выделят на лечение заболевших и их изоляцию. Еще 20 миллионов будут отданы на защиту населения в Африке и Южной Азии.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусной инфекцией заболело почти полтора миллиона человек.