Скачать
Среда, 08.04.2020
Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
Германия может первой возобновить чемпионат по футболу
Германия может первой возобновить чемпионат по футболу
Гавриил Благовест: приметы и обряды 8 апреля
Гавриил Благовест: приметы и обряды 8 апреля

Треть своего состояния: основатель Twitter направил миллиард долларов на борьбу с коронавирусом

Треть своего состояния: основатель Twitter направил миллиард долларов на борьбу с коронавирусом
08:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси сообщил, что пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для финансирования глобальной помощи против COVID-19", - написал Дорси, отметив, что когда с пандемией будет покончено, фонд переключит внимание на образование.

Дорси подчеркнул свое намерение жертвовать деньги в обстановке открытости: "Важно показать свою работу, чтобы я и другие могли учиться. Я обнаружил и профинансировал (на сумму 40 миллионов долларов) множество организаций … в основном анонимно. В дальнейшем все гранты будут публичными", - отметил он.

В частности Дорси прикрепил к своему посту таблицу, в которой показано, что его вклад в фонд составил 997 818 354 доллара.

Напомним, благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит 100 миллионов долларов на борьбу с новым типом коронавируса. 60 миллионов из этой суммы потратят на разработку и тестирование вакцины. Еще 20 миллионов выделят на лечение заболевших и их изоляцию. Еще 20 миллионов будут отданы на защиту населения в Африке и Южной Азии.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусной инфекцией заболело почти полтора миллиона человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Джек Дорси, Twitter, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
02 "Мы посмотрим, за что мы им платим": Трамп намерен "очень решительно приостановить" финансирование ВОЗ
03 Рецидив Covid-19: нардепа Скороход и ее ребенка забрали в больницу
04 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
05 В каких случаях пенсионеры могут ходить на работу во время карантина: В Кабмине объяснили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки
В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки
Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка
Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка
Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь
Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь
Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь