Миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал завершение коронавируса

Новости науки:Фонд Билла Гейтса выделил $ 100 млн на борьбу с коронавирусом.

Соучредитель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал конец "шатдауна" коронавируса через 6-10 недель , передает Bloomberg.

"Если власть хорошо справится с тестированием и карантином, то в течение 6-10 недель уже будет очень мало случаев заболеваний", - отметил он, отметив, что только в таком случае у людей будет возможность восстановить нормальную жизнь.

Уточним, что фонд Билла Гейтса выделил $ 100 млн на помощь в решении глобальной проблемы с COVID-19.

Напомним: