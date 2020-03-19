Миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал завершение коронавируса

Соучредитель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал конец "шатдауна" коронавируса через 6-10 недель , передает Bloomberg.
"Если власть хорошо справится с тестированием и карантином, то в течение 6-10 недель уже будет очень мало случаев заболеваний", - отметил он, отметив, что только в таком случае у людей будет возможность восстановить нормальную жизнь.
Уточним, что фонд Билла Гейтса выделил $ 100 млн на помощь в решении глобальной проблемы с COVID-19.
Напомним:
Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.