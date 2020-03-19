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Миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал завершение коронавируса

Миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал завершение коронавируса
15:19 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости науки:Фонд Билла Гейтса выделил $ 100 млн на борьбу с коронавирусом.

Соучредитель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал конец "шатдауна" коронавируса через 6-10 недель , передает Bloomberg.

"Если власть хорошо справится с тестированием и карантином, то в течение 6-10 недель уже будет очень мало случаев заболеваний", - отметил он, отметив, что только в таком случае у людей будет возможность восстановить нормальную жизнь.

Уточним, что фонд Билла Гейтса выделил $ 100 млн на помощь в решении глобальной проблемы с COVID-19.

Где их только нет: невероятные факты о местах обитания бактерий и вирусов

Напомним:

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Билл Гейтс, Благотворительность, Прогноз, Коронавирус.
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