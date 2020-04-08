Пандемия COVID-19: В Минветеранов создали координационный штаб оказания помощи

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Минветеранов создало спецштаб для помощи во время пандемии.

В Министерстве по делам ветеранов создали координайний штаб, который будет заниматься помощью во время пандемии коронавируса. Штаб будет осуществлять ежедневный мониторинг обращений ветеранов по удовлетворению их жизненных потребностей.

Об этом сообщает Министерство.

"Сегодня, 8 апреля 2020 года министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подписал приказ "О создании оперативного штаба при Министерстве по делам ветеранов Украины по вопросам координации оказания помощи во время пандемии коронавирусной инфекции на территории Украины", - говорится в сообщении.

Следовательно, оперативный штаб будет действовать на период карантина и осуществлять ежедневный мониторинг обращений ветеранов войны и членов семей погибших воинов по удовлетворению их жизненных потребностей и предоставления им бытовых услуг.

"Ежедневно на базе штаба будут проходить совещания в режиме видеоконференций, на которых будет осуществляться мониторинг ситуации и, соответственно, будут приниматься решения по оперативному реагированию", - добавили в министерстве.

Кроме того, на сайте Минветеранов создается отдельная страница по координации работы оперативного штаба, где в свободном доступе будет собрана отчетная информация по поводу оказания помощи ветеранской среде и вся доступная и правдивая информация по борьбе с короновирусом COVID-19.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

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