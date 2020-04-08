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Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи

Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
18:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины:В Украине на время карантина значительно упростили получение соцпомощи для населения.

Кабинет министров Украины упростил предоставление государственной социальной помощи Украинской во время карантина.

Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает на своем Telegram-канале.

"Правительство упрощает предоставление государственной социальной помощи во время карантина. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины восьмого апреля. Министерство цифровой трансформации Украины поддерживает меры Министерства социальной политики Украины, обеспечивающие возможность получения помощи, не выходя из дома", - говорится в сообщении.

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Документ предусматривает, что государственная социальная помощь, которая была назначена ранее, будет выплачиваться за полный месяц без обращения в госорганы, а срок обращения за назначением государственной помощи продлевается на период карантина и 1 месяц после его завершения.

Кроме того, выплата государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, не останавливается до окончания карантина в случае пропуска ими срока переосвидетельствования. 

"Орган социальной защиты населения проводит перерасчет выплаченной социальной помощи в течение месяца после окончания карантина.

  • Если размер полученной помощи был меньше, производится доплата разницы; 

  • Если не будет подтверждено право на получение пособия или размер полученной помощи был больше, взимается разница (не более 20% от суммы) в течение месяца после завершения карантина ", - уточнили в министерстве.  

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В Минцифра отметили, что заявление и документы для назначения государственной социальной помощи можно отправлять по почте.

"Если изменяются обстоятельства, влияющие на определение права и размер помощи, необходимо проинформировать об этом орган социальной защиты по почте, электронным обращением или телефонной связью", - добавили в министерстве.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

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Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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