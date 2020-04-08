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Время карантина: Как будет проводится аттестация выпускников ПТУ

Время карантина: Как будет проводится аттестация выпускников ПТУ
18:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине и введением карантина, Минобразования рассказали, как прододить аттестацию выпускников ПТУ.

Государственная квалификационная аттестация выпускников заведений профессионально-технического образования (ПТУ), если она припадает на период карантина, должна проходить в дистанционной форме.

Соответствующее разъяснение дали в Министерстве образования, передает пресс-служба ведомства.

Проведение аттестации соответствующим образом должно организовать само заведение.

Шмыгаль: Об ослаблении карантина можно будет говорить только в мае

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учащихся профтехзаведений ждет окончания карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим заведения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников", - пояснил заместитель главы МОН Петр Коржевский.

Кроме того, в разъяснении идет речь о том, как аттестовать выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат не можно ввиду особенности профессии.

"МОН предлагает учитывать оценки таких учеников по производственному обучению, которое они отработали в учреждении с мастерами. Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина. Это позволит допустить таких выпускников в дистанционной государственной квалификационной аттестации", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

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Украина, ПТУ, Карантин, Учеба, Заражение, Коронавирус.
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