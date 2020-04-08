Карантин: как пенсионеры будут платить за коммуналку

Новости Украины:Кабмин реализует экспериментальный проект по формированию навыков дистанционной оплаты коммунальных услуг пенсионерами.

Кабинет министров Украины постановил реализовать до 31 декабря 2020 года экспериментальный проект по формированию навыков и популяризации дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг среди получателей пенсий и социальной помощи, которые проводятся через учреждения уполномоченных банков.

В частности, с 10 апреля будет начата реализация функционирования информационной платформы "Допомога поруч" для определения и удовлетворения потребностей одиноких граждан преклонного возраст, лиц с инвалидностью и семей с детьми в предоставления разных видов помощи и социальных услуг.

В связи с чем Кабмин рекомендует уполномоченным банкам совместно предприятиями, которые применяют электронные платежные средства с целью проведения оплаты стоимости товаров и услуг, которые оснащены платежными терминалами, создать условия для беспрепятственного снятия наличных средств получателями пенсий и соцвыплат, которые получают такие выплаты через счета в уполномоченных банках, с использованием платежных терминалов.

Также "Укрпоште" поручено обеспечить при желании получателя доставку пенсий и соцвыплат домой.

Кроме того, уполномоченным банкам и "Укрпоште" поручено информировать получателей пенсии и соцвыплат о возможности получения средств путем почтового перевода с доставкой домой.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Как сообщалось, в апреле киевляне получат отдельный платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла.