"Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат

На время ограничительных мероприятий столичных предпринимателей освободили от кредитных выплат.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Уже начали действовать "кредитные каникулы" - на время ограничительных мероприятий предпринимателей освободили от кредитных выплат. Киевсовет выделил средства на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Кличко.
По его словам предприниматели могут воспользоваться услугой "частичной безработице" на период действия ограничений. Для ее получения нужно обратиться в Центр занятости по месту регистрации как плательщика единого взноса.
"Предприниматели должны получить кредитную поддержку в соответствии с принятыми парламентом так называемыми антивирусными законами. С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса", - рассказал Кличко.
Он напомнил, что Киевсовет принял решение о предоставлении льготы 50% скидки для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества.
Напомним:
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