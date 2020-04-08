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"Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат

"Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат
16:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением ограничительных мер в столице предпренимателей освободили от кредитных выплат.

На время ограничительных мероприятий столичных предпринимателей освободили от кредитных выплат.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Уже начали действовать "кредитные каникулы" - на время ограничительных мероприятий предпринимателей освободили от кредитных выплат. Киевсовет выделил средства на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Кличко.

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По его словам предприниматели могут воспользоваться услугой "частичной безработице" на период действия ограничений. Для ее получения нужно обратиться в Центр занятости по месту регистрации как плательщика единого взноса.

"Предприниматели должны получить кредитную поддержку в соответствии с принятыми парламентом так называемыми антивирусными законами. С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса", - рассказал Кличко.

Он напомнил, что Киевсовет принял решение о предоставлении льготы 50% скидки для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

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Киев, Украина, Кредит, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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