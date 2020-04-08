"Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат

Новости Украины:В связи с распространением ограничительных мер в столице предпренимателей освободили от кредитных выплат.

На время ограничительных мероприятий столичных предпринимателей освободили от кредитных выплат.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Уже начали действовать "кредитные каникулы" - на время ограничительных мероприятий предпринимателей освободили от кредитных выплат. Киевсовет выделил средства на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Кличко.

По его словам предприниматели могут воспользоваться услугой "частичной безработице" на период действия ограничений. Для ее получения нужно обратиться в Центр занятости по месту регистрации как плательщика единого взноса.

"Предприниматели должны получить кредитную поддержку в соответствии с принятыми парламентом так называемыми антивирусными законами. С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса", - рассказал Кличко.

Он напомнил, что Киевсовет принял решение о предоставлении льготы 50% скидки для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества.

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