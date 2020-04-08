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Правительство просит разрешения не выпускать украинцев за границу

Правительство просит разрешения не выпускать украинцев за границу
15:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кабмин предлагает предоставить ему право запрещать выезд граждан Украины за границу в случае объявления карантина.

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предоставить правительству право временно запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу.

В частности, согласно одобренному проекту закона, Кабмин предлагает парламенту в случае объявления карантина предоставить правительству право временно ограничивать или запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан и транспортных средств из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу.

Также документ предусматривает, что в случае отсутствия оснований для госпитализации лиц, по которым есть подозрение на инфекционную болезнь, а также лиц, которые имели контакты с больным на особо опасную инфекционную болезнь или болеют на инфекционную болезнь, данные лица должны предоставлять информированное согласие на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий, которые предусматривают, в том числе, согласие на самоизоляцию или изоляцию на протяжении срока, определенного доктором.

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Кроме того, законопроект определяет, что пропуск через государственную границу лиц, которые посещали страны или регионы с местной передачей особо опасных инфекционных болезней, которые имеют международное значение (кроме сотрудников дипломатических и консульских учреждений, представителей официальных миссий, представителей организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей, водителей и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, членов экипажа воздушных и морских судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они имели контакт с лицом, которое больно на особо опасную инфекционную болезнь) считать такими, которые имели контакт с больным на особо опасную инфекционную болезнь, и после предоставления ими согласия на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий, направлять в специализированные учреждения на срок, которые определяет доктор, после пересечения госграницы.

Среди прочего, законопроект предусматривает, что лица, нарушающие карантин будут нести ответственность в соответствии с законом Украины.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Карантинные мероприятия в Украине, при снижении уровня заболеваемости коронавирус, начнут ослаблять не раньше мая.

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Все по теме:

Кабмин, Граница, ГПСУ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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