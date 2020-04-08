Как провести похороны в условиях пандемии COVID-19: В Минздраве дали рекомендации

Новости Украины:В связи с введением карантина в Украине Минздрав дал рекомендации о том, как проводить похороны, в условиях эпидемии.

Министерство здравоохранения дало рекомендации при проведении ритуальных обрядов, в том числе и похорон, в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

"В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Минздрав рекомендует временно следовать рекомендациям при проведении ритуальных обрядов", - указали в Минздраве.

В частности, среди рекомендаций:

не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

не более 1 человека на 10 квадратных метров;

безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;

захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

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