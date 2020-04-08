Плата за тепло: На фоне карантина жители Киева стали увеличивать долги

Новости Украины:В связи с введением карантина в Киеве количество оплаты жителей Киева за тепло снизилось на 15% относительно прошлого месяца.

На фоне карантинных ограничений в марте уровень оплаты жителей Киева за услуги теплоснабжения снизился на 15% в сравнении с февралем.

Об этом сообщил на брифинге директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

"В марте наблюдалось сокращение поступления платежей. Сокращение составляет почти 15% в сравнении с уровнем оплаты в феврале. Задолженность жителей города за март увеличилась на 255 миллионов гривень", - сказал Лопатин.

При этом он выразил надежду, что уровень оплаты в апреле сохранится хотя бы на мартовском уровне.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.