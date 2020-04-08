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"Мы посмотрим, за что мы им платим": Трамп намерен "очень решительно приостановить" финансирование ВОЗ

"Мы посмотрим, за что мы им платим": Трамп намерен "очень решительно приостановить" финансирование ВОЗ
03:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп подумывает, разумно ли продолжать финансирование ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать.

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса.

"Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ - ред.)". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, разумно ли в разгар пандемии корнавируса замораживать финансирование ВОЗ, Трамп уточнил, что пока все-таки не прекращает финансирование. "Я сказал, что мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал президент США.

Напомним: 

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Китай, ВОЗ, Дональд Трамп.
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