Спикер о самочувствии Джонсона: Он дышит без всякой другой помощи

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16:43 Сегодня Телеграф

Новости мира:Согласно заявлению представителя парламента, Джонсон не нуждается в искусственной вентиляции легких

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, госпитализированному в отделение интенсивной терапии в связи с коронавирусом, не требуется искусственная вентиляция легких.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом во вторник рассказал представитель британского правительства.

По его словам, состояние Джонсона было стабильным в течение ночи, а сам премьер "остается в хорошем настроении".

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"Он получает стандартное кислородное лечение и дышит без всякой другой помощи. Ему не нужна искусственная вентиляция или неинвазивная респираторная поддержка", - отметил представитель.

Он добавил, что у Бориса Джонсона диагностировали пневмонию.

Британского премьера Бориса Джонсона в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии. У главы правительства Великобритании в течение 10 дней держались симптомы коронавируса, включая высокую температуру и кашель. Джонсон получил кислород поздно вечером в понедельник.

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Все по теме:

Борис Джонсон, Британия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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